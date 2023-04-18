Mercedes с Дибровым врезался в полицейский микроавтобус в Москве

Телеведущий Дмитрий Дибров попал в аварию недалеко от «Останкино» в Москве 18 апреля. Машина врезалась в полицейский микроавтобус.

Про обстоятельства аварии пишет MSK1. Mercedes собирался сьезжать левее, включил поворотник, но при маневре врезался в машину полиции, которая ехала без спецсигналов прямо.

В ГУ МВД региона сообщили, что пострадавших в аварии нет. Директор телеведущего добавил, что Дибров «отделался легким удивлением». С него взяли объяснения, виновник аварии пока не определен. «Спецслужбы не могут передвигаться по выделенке без спецсигналов, а значит, экстренной необходимости не было», — цитирует издание дорожного активиста Темура Абдуллаева.