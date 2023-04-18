На трассе «Кола» под Петербургом начинают разводить Ладожский мост

Пока в Петербурге уже стартовали регулярные разводки мостов, в Ленинградской области только готовятся к предстоящему периоду навигации. Днем 19 апреля первый раз в этом году разведут мост через Неву на трассе «Кола» в Кировском районе.
С 15:00 до 15:45 движение по Ладожскому мосту на 40 километре федеральной трассы «Кола», возле деревни Марьино, будет перекрыто, сообщает 18 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Специалисты ООО «ЕвроТрансСтрой» проведут технологическую разводку переправы, чтобы осмотреть конструкции разводного пролета и провести диагностику механических и автоматизированных систем.
Ладожский мост разводят при температуре воздуха не более