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    На трассе «Кола» под Петербургом начинают разводить Ладожский мост

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Пока в Петербурге уже стартовали регулярные разводки мостов, в Ленинградской области только готовятся к предстоящему периоду навигации. Днем 19 апреля первый раз в этом году разведут мост через Неву на трассе «Кола» в Кировском районе.

    С 15:00 до 15:45 движение по Ладожскому мосту на 40 километре федеральной трассы «Кола», возле деревни Марьино, будет перекрыто, сообщает 18 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Специалисты ООО «ЕвроТрансСтрой» проведут технологическую разводку переправы, чтобы осмотреть конструкции разводного пролета и провести диагностику механических и автоматизированных систем.

    Ладожский мост разводят при температуре воздуха не более +25 градусов и скорости ветра не более 15 м/с.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    Ленинградская областьПерекрытия движенияРазводка моста
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