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    Госдума РФ расширила список преступлений, которые прекращают приобретенное гражданство

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    Госдума РФ сразу во втором и третьем чтениях приняла проект базового закона «О гражданстве РФ». Об этом 18 апреля сообщает ТАСС.

    Закон вводит прекращение гражданства вместо отмены решения о приеме в гражданство. Как говорится в документе, приобретенное гражданство может быть прекращено добровольно, при совершении преступления и подделке документов для приобретения гражданства.

    В законопроекте расширили перечень преступлений, при которых прекращается приобретенное гражданство РФ:

    • Преступления террористической направленности;
    • Диверсия;
    • Содействие диверсионной деятельности;
    • Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности;
    • Организация диверсионного сообщества;
    • Дезертирство;
    • Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны;
    • Создание НКО, посягающей на личность и права граждан;
    • Уничтожение либо повреждение воинских захоронений;
    • Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля;
    • Призывы к введению ограничительных мер против РФ;
    • Реабилитация нацизма;
    • Публичные призывы, направленные на дискредитацию ВС РФ;
    • Преступления в сфере наркотических средств и психотропных веществ.


    В законе «О гражданстве РФ» сказано, что получить гражданство может человек, проживающий в России пять лет с момента получения ВНЖ, владеющий русским языком, знающий историю России и основы законодательства, а также не представляющий угрозы для правопорядка.

    По упрощенной системе без вышеописанных требований гражданство смогут получить те, кто родился или постоянно проживал на территории РСФСР и имел советское гражданство. На такую же схему имеет право человек, у которого есть родственники по прямой восходящей линии, постоянно проживавшие на территории Российской империи или СССР (в пределах границ РФ).

    Право на гражданство имеют лица, чьи близкие родственники живут в РФ и имеют российское гражданство, а также граждане бывшего Советского Союза, которые не имеют гражданства.

    Подать заявление о приеме в гражданство РФ без учета требований могут участники государственных программ по переселению соотечественников, члены их семей и иностранные военные, заключившие контракт с ВС РФ на срок не менее года.

    Такая же норма распространяется на иностранцев и людей без гражданства, которые живут в России не менее года и признаны беженцами либо получили политическое убежище на территории РФ.

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    ГосдумаГражданство России
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