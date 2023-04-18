Госдума РФ расширила список преступлений, которые прекращают приобретенное гражданство

Госдума РФ сразу во втором и третьем чтениях приняла проект базового закона «О гражданстве РФ». Об этом 18 апреля сообщает ТАСС. Закон вводит прекращение гражданства вместо отмены решения о приеме в гражданство. Как говорится в документе, приобретенное гражданство может быть прекращено добровольно, при совершении преступления и подделке документов для приобретения гражданства. В законопроекте расширили перечень преступлений, при которых прекращается приобретенное гражданство РФ: Преступления террористической направленности;

Диверсия;

Содействие диверсионной деятельности;

Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности;

Организация диверсионного сообщества;

Дезертирство;

Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны;

Создание НКО, посягающей на личность и права граждан;

Уничтожение либо повреждение воинских захоронений;

Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля;

Призывы к введению ограничительных мер против РФ;

Реабилитация нацизма;

Публичные призывы, направленные на дискредитацию ВС РФ;

Преступления в сфере наркотических средств и психотропных веществ.



В законе «О гражданстве РФ» сказано, что получить гражданство может человек, проживающий в России пять лет с момента получения ВНЖ, владеющий русским языком, знающий историю России и основы законодательства, а также не представляющий угрозы для правопорядка. По упрощенной системе без вышеописанных требований гражданство смогут получить те, кто родился или постоянно проживал на территории РСФСР и имел советское гражданство. На такую же схему имеет право человек, у которого есть родственники по прямой восходящей линии, постоянно проживавшие на территории Российской империи или СССР (в пределах границ РФ).