Госдума РФ расширила список преступлений, которые прекращают приобретенное гражданство

Госдума РФ сразу во втором и третьем чтениях приняла проект базового закона «О гражданстве РФ». Об этом 18 апреля сообщает ТАСС.
Закон вводит прекращение гражданства вместо отмены решения о приеме в гражданство. Как говорится в документе, приобретенное гражданство может быть прекращено добровольно, при совершении преступления и подделке документов для приобретения гражданства.
В законопроекте расширили перечень преступлений, при которых прекращается приобретенное гражданство РФ:
- Преступления террористической направленности;
- Диверсия;
- Содействие диверсионной деятельности;
- Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности;
- Организация диверсионного сообщества;
- Дезертирство;
- Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны;
- Создание НКО, посягающей на личность и права граждан;
- Уничтожение либо повреждение воинских захоронений;
- Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля;
- Призывы к введению ограничительных мер против РФ;
- Реабилитация нацизма;
- Публичные призывы, направленные на дискредитацию ВС РФ;
- Преступления в сфере наркотических средств и психотропных веществ.
В законе «О гражданстве РФ» сказано, что получить гражданство может человек, проживающий в России пять лет с момента получения ВНЖ, владеющий русским языком, знающий историю России и основы законодательства, а также не представляющий угрозы для правопорядка.
По упрощенной системе без вышеописанных требований гражданство смогут получить те, кто родился или постоянно проживал на территории РСФСР и имел советское гражданство. На такую же схему имеет право человек, у которого есть родственники по прямой восходящей линии, постоянно проживавшие на территории Российской империи или СССР (в пределах границ РФ).
Право на гражданство имеют лица, чьи близкие родственники живут в РФ и имеют российское гражданство, а также граждане бывшего Советского Союза, которые не имеют гражданства.
Подать заявление о приеме в гражданство РФ без учета требований могут участники государственных программ по переселению соотечественников, члены их семей и иностранные военные, заключившие контракт с ВС РФ на срок не менее года.
Такая же норма распространяется на иностранцев и людей без гражданства, которые живут в России не менее года и признаны беженцами либо получили политическое убежище на территории РФ.