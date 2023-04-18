И контейнер, и арт-объект. Петербуржцев будут учить правильно утилизировать мусор с помощью граффити

В Петербурге появятся живописные мусорные контейнеры — на них нанесут граффити не только для красоты, но и с практической целью. Изображения должны привлечь внимание горожан к особенностям сбора отходов, сообщает 18 апреля пресс-служба мультиоператора «Первый Спецтранс».



Контейнеры, расписанные «в стиле знаменитого на весь мир художника стрит-арта, который в своих работах поднимает социальные проблемы», появятся во Фрунзенском и Красносельском районах. Пока установлены два тестовых контейнера, а послезавтра один появится у корпуса 1 дома 8 по улице Олеко Дундича.