И контейнер, и арт-объект. Петербуржцев будут учить правильно утилизировать мусор с помощью граффити

В Петербурге появятся живописные мусорные контейнеры — на них нанесут граффити не только для красоты, но и с практической целью. Изображения должны привлечь внимание горожан к особенностям сбора отходов, сообщает 18 апреля пресс-служба мультиоператора «Первый Спецтранс».
Контейнеры, расписанные «в стиле знаменитого на весь мир художника стрит-арта, который в своих работах поднимает социальные проблемы», появятся во Фрунзенском и Красносельском районах. Пока установлены два тестовых контейнера, а послезавтра один появится у корпуса 1 дома 8 по улице Олеко Дундича.
Мультиоператор по работе с отходами «Первый Спецтранс»
Рисунок на контейнерах подскажет, какими предметами можно их наполнять: крупногабаритными (КГО) или твердыми коммунальными (ТКО). Размеры предметов из первой группы превышают 50 сантиметров: это могут быть, например, старая мебель, сломанные велосипеды или материалы от мелкого ремонта. Выбрасывать такое в придомовые контейнеры для ТКО нельзя — может сломаться оборудование мусоровозов.
На некоторых площадках стоят сразу два типа контейнеров, но архитектура пространства не всегда это позволяет. В таком случае крупногабаритные отходы следует оставлять возле контейнеров для ТКО. Петербуржцам напоминают, что, прежде чем вынести объемный мусор, следует позвонить в УК или ТСЖ, представители которых свяжутся с региональным оператором, а далее заявка поступит перевозчику.