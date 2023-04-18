Госдума приняла поправки о наказании за госизмену вплоть до пожизненного заключения

Госдума 18 апреля приняла поправки о наказании за государственную измену. В соответствии с изменениями фигурантов в случае обвинительного приговора могут лишить свободы пожизненно.



Поправки вносятся в 275-ю статью УК РФ. После того как закон примут, за шпионаж, переход на сторону противника и откровенные беседы с иностранцами с выдачей важных сведений может грозить пожизненный срок. Сейчас за госизмену можно получить наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет со штрафом до полумиллиона.

Ранее Конституционный комитет Госдумы рекомендовал принять поправки. Вместе с ними парламентарии одобрили ужесточение наказания за диверсии и терроризм.