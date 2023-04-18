В Петербурге рассказали, какие дороги будут ремонтировать и строить в 2023 году

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга сообщил, что в 2023 году намерен выполнить дорожный ремонт на 108 адресах. Среди основных — Свердловская, Арсенальная и Ушаковская набережные, Ленинский и Витебский проспекты и Софийская улица.



О планах комитета рассказал 18 апреля на заседании правительства руководитель комитета Александр Федотов. Кроме этого запланирован капитальный ремонт 12 объектов: в частности, проезда без названия от Московского шоссе вдоль домов 15–23, а также Корабельной улицы. Подвед комитета «Мостотрест» планирует ремонт 21 объекта и капремонт 8. Самые заметные — окончание работ на Биржевом мосту, Рыбацкий мост через Славянку и опять же Свердловская набережная.