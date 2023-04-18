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    В Петербурге рассказали, какие дороги будут ремонтировать и строить в 2023 году

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    Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга сообщил, что в 2023 году намерен выполнить дорожный ремонт на 108 адресах. Среди основных — Свердловская, Арсенальная и Ушаковская набережные, Ленинский и Витебский проспекты и Софийская улица.

    О планах комитета рассказал 18 апреля на заседании правительства руководитель комитета Александр Федотов. Кроме этого запланирован капитальный ремонт 12 объектов: в частности, проезда без названия от Московского шоссе вдоль домов 15–23, а также Корабельной улицы. Подвед комитета «Мостотрест» планирует ремонт 21 объекта и капремонт 8. Самые заметные — окончание работ на Биржевом мосту, Рыбацкий мост через Славянку и опять же Свердловская набережная.

    Кроме того, предполагается ремонт 19,8 км трамвайных путей и обустройство 100 остановочных пунктов.

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    В качестве приоритетных объектов по строительству называют Русановскую улицу; улично-дорожную сеть в Шушарах, по которой проектная документация должна выйти из экспертизы, что позволит начать строительство; начало строительства трассы М-32; получение положительного заключения экспертизы и начало стройки Большого Смоленского моста.

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    В прошлом году был выполнен ремонт на 60 адресах, в частности — на пр. Ленина, Приморском шоссе, Ленинском проспекте и Пулковском шоссе. В капремонт попали 17 адресов, по некоторым из них запустили движение: пр. Энергетиков, ул. Парашютная, ул. Профессора Попова, ул. Решетникова и др. Ремонт трамвайных путей провели на 13 адресах, обустроено 120 остановочных пунктов.

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