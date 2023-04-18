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    «Второго человека вытащили пожарные». На Бухарестской ВАЗ ушёл под грузовик

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    Два человека пострадали в результате вечерней аварии в Купчино. Подробности стали известны «Фонтанке» 18 апреля.

    ДТП произошло вчера около 21:40 на Бухарестской улице, 132. По данным «Фонтанки», столкнулись ВАЗ-2114 и грузовик. Водитель и пассажир легковой машины получили небольшие травмы и в удовлетворительном состоянии были отпущены.

    Фотографии с места аварии публикует группа «ПЕТЕРБУРГ | ЮГ» «ВКонтакте». «Человека из машины достали, передвигается самостоятельно, до приезда скорых ему оказали первую помощь. Второго человека вытащили пожарные, погрузили в скорую», - отмечалось в сообщении.

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