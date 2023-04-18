Дети экс-футболиста «Зенита» могут перейти в петербургский клуб

Дети бывшего футболиста «Зенита» Мигеля Данни могут продолжить карьеру в петербургской команде, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на самого футболиста.
Данни заявил, что встретится с представителями «Зенита» по этому поводу в ближайшие выходные.
«Если мои дети будут играть за этот клуб, то я буду очень счастлив. «Зенит» — отличная команда, и я считаю, что лучшие игроки хотят играть там! И мои дети наверняка хотели бы когда-нибудь представлять «Зенит», — заявил Данни.
Мигель Данни играл в футбольном клубе «Зенит» с августа 2008-го по июль 2017 года. В составе сине-бело-голубых он трижды выиграл чемпионат России (2010, 2011/12, 2014/15) и становился обладателем Суперкубка УЕФА (2008).
Двое сыновей-близнецов — Бернанду и Франсишку — родились 14 апреля 2004 года, менее чем через год переехали с отцом в Россию. Стали обучаться в Академии ФК «Зенит». В мае 2016-го оба получили российское гражданство.