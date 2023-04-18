Созданное нейросетью изображение победило на престижном фотоконкурсе. Автор надеялся на дискуссию

Немецкий фотограф Борис Эльдагсен стал победителем престижного международного конкурса с работой Pseudomnesia: The Electrician. Правда, от приза в 5 000 долларов автор отказался. Сделать это пришлось потому, что фото было сделано при помощи нейросети. Об этом 18 апреля сообщают британские СМИ.



Пользователи в соцсетях быстро раскусили «подделку». Они отметили странность фотографии и определенные проблемы с физиологией рук. Кроме того, они удивились, что организаторы сразу не заподозрили обман. Фотография же стала победителем в категории «Креатив»: большинство фотографий в ней выглядят необычно, и допускается обработка итоговых изображений при помощи компьютерных программ.