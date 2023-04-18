«Похоже, замуж этой весной не выйду»

Весна пришла ко мне внезапно. Я ее не ждала. Я аллергик, поэтому, если бы меня спросили, я бы предпочла, чтобы снег сходил сразу с готовой травы и плодоносящих кустов и деревьев, чтобы ничто нигде никогда не цвело и уж тем более вековая пыль нашего исторического центра не взвивалась кострами. Как можно догадаться, меня не спросили. Но, будем справедливы, в эту субботу весна пришла ко мне не с пыльцой, а с любовью. Но очень странной.

Дело было так.

Мои товарищи оставили меня без внимания, что, как я не раз говорила, делать нельзя категорически, ведь в голове моей бескрайнее море идей. И только отвернись, как я начинаю их воплощать. Я же писатель, и связь с реальностью у меня так себе. Мало того, я писатель-юморист, и странно было бы, если бы жизнь не подкидывала мне сюжеты для работы, не так ли?



С виду всё было чинно и благородно: я договорилась поужинать со своей ученицей в каком-то модном ресторане на Ваське, вышла вовремя, смахнула пыль с Огненной Колесницы, отправилась в путь. И вот выезжаю я на набережную, в прекрасном настроении, ору песни и танцую, как это делают все достойные дамы, оставшись в одиночестве в машине. И тут мужчина в соседней машине начинает привлекать мое внимание. На дальнейший ход истории повлиял один нюанс. Однажды я уже проявила себя на дороге как идиотка, задрав нос в ответ на просьбу открыть окно, и позже имела бледный вид, когда выяснилось, что добрые люди просто хотели сказать, что у меня спустило колесо, а мои рука, сердце и прочие части тела им вообще без надобности. С тех пор мое тревожное расстройство требует выслушать каждого, кто имеет что сказать. Заканчивается это, как правило, так себе, но моему тревожному расстройству, как вы понимаете, на это плевать с высокой колокольни.



Забегая вперед, скажу, что и в этот раз с колесом всё было в порядке. С другой стороны, не опусти я окно, о чем бы я вам сейчас рассказывала?

Опускаю я, значит, окно, и в него летит совершенно посторонний, незнакомый мне телефон. Нет, телефон хороший, дорогой, а я пока не замужем, но не то чтобы уж настолько сильно нуждаюсь. За долгие прожитые годы со мной по-всякому знакомились. Но так — первый раз. «А теперь езжай за мной!» — властно сказал мужчина, сворачивая на Литейный мост. «Мне в другую сторону», — проявила я вынужденную непокорность. Ему пришлось плестись за мной. Через пару перекрестков телефон удалось вернуть. Мужчина остался недоволен тем, что у меня планы, да еще и до ночи. Обещал позвонить и проверить. Свой поступок мотивировал острым желанием познакомиться. На том и расстались. «Весна», — вспомнила я. Но решила, что лимит обострений на день исчерпан залетными телефонами. Не тут-то было.

В ресторане на выходе из туалета на меня из-под столетнего оливкового дерева, которым очень гордится тамошний персонал, выскочил еще один потенциальный ухажер. Доложил, что влюблен и не отступится, завоюет меня обязательно. «Это 133-я статья, можно и присесть», — ответила я уважительно и порекомендовала чай «Антистресс», он в этом ресторане отменный, с корицей и мятой. Между статьей и чаем образумившийся влюбленный выбрал чай. Казалось бы, что еще может случиться с девушкой средних лет в одну несчастную весеннюю субботу? Думали, ничего? Как бы не так.

По пути из любимого бара (я не пью, вы не подумайте, просто люблю свой бар и джаз) на ночной дороге мне повстречались также сраженные — хотела бы сказать моей красотой, но это вряд ли — весенним обострением молодые люди. Лихая троица на «Мерседесе» гналась за мной по узким улицам, подстегиваемая отказом, хотя я спросила, знают ли родители, где они прохлаждаются в такой поздний час. Дай Бог здоровья моему тренеру по вождению Руслану, ушла огородами. И уже ложась спать, я подумала, что, похоже, замуж этой весной выйти не получится. Слишком слабые у меня нервы. И слишком длинный язык.



Мужчина с телефоном, кстати, не перезвонил. У меня два варианта: либо он почувствовал мой склочный характер и решил, что не для меня матушка цветочек растила, что разумно, либо он кинул телефон кому-то еще, и более предприимчивая девушка с ним просто уехала.

