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    Юная петербурженка пожаловалась отцу на развратника в вагоне метро

    1980
    2 комментария

    Подозрительного пассажира метро попросил разыскать 35-летний житель Петербурга. В полицию он пришел накануне вечером и написал заявление на неизвестного развратника, который приставал к его дочери. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 18 апреля.

    По словам отца, в девятом часу вечера в перегоне между станциями «Маяковская» и «Площадь Александра Невского» пассажир начал гладить его 12-летнюю дочь. Неизвестный настойчиво трогал девочку за ногу и руку. Подозреваемый был одет в куртку цвета хаки с капюшоном, темные джинсы. Лицо закрывала черная маска.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 2

    Гость18 Апр 2023 в 09:24
    На чёрное.
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