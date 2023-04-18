Юная петербурженка пожаловалась отцу на развратника в вагоне метро

Подозрительного пассажира метро попросил разыскать 35-летний житель Петербурга. В полицию он пришел накануне вечером и написал заявление на неизвестного развратника, который приставал к его дочери. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 18 апреля.



По словам отца, в девятом часу вечера в перегоне между станциями «Маяковская» и «Площадь Александра Невского» пассажир начал гладить его 12-летнюю дочь. Неизвестный настойчиво трогал девочку за ногу и руку. Подозреваемый был одет в куртку цвета хаки с капюшоном, темные джинсы. Лицо закрывала черная маска.

