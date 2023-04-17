Трехкратная чемпионка России по гандболу погибла в 29 лет. Есть версия о несчастном случае

Трёхкратная чемпионка России по гандболу 29-летняя Виктория Дивак ушла из жизни в понедельник, 17 апреля. Об этом сообщается в официальной группе Минспорта Астраханской области.



Чемпионат России Дивак трижды выиграла с волгоградским клубом «Динара-Синара». Выступала за краснодарскую «Кубань», немецкий «Халле-Нойштадт», французский «Ахенхайм Трухтерсхайм», белорусский «Гомель». В составе юниорской сборной России в 2009 году завоевала серебро чемпионата Европы. Также в карьере гандболистки золото чемпионата Белоруссии, Кубок Белоруссии, победа во второй национальной лиге Франции.