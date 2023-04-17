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    В Петербурге реальный срок получил водитель, выронивший пассажирку из автобуса

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    Пушкинский районный суд Петербурга приговорил к колонии-поселению водителя автобуса, невнимательность которого закончилась гибелью пассажирки. О решении 17 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов города.

    Гайратжон Рахманов оказался на скамье подсудимых со статьёй о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, которое повлекло смерть по неосторожности.

    Обвинение и суд установили, что днём 2 ноября прошлого года, управляя автобусом № 376, он отъехал от остановки на Оранжерейной улице в Пушкине с открытыми дверьми. В результате пассажирка оказалась на дороге, а потом под колёсами ЛИАЗ 529360.

    Рахманов заявил, что, завершив посадку, он проверил площадку, нажал нужную кнопку, но не проконтролировал процесс и отпустил тормоз. Он признал вину, раскаялся и извинился перед представителем женщины. Она скончалась в больнице на следующий день после ДТП.

    В Петербурге у фигуранта регистрация, работа и патент — он гражданин иностранного государства. Судимостей и административных правонарушений нет. Пушкинский райсуд назначил год в колонии-поселении с аналогичным запретом садиться за руль.

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