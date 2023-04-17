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    «Академия киберлюдей» проведёт бесплатную реабилитацию для петербургских детей с протезами рук

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    Фото: предоставлено организаторами
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    В нескольких регионах России, включая Санкт-Петербург, для детей от трёх до 13 лет проект «Академия киберлюдей» проведёт бесплатную реабилитацию.

    «Академия киберлюдей» — это проект производителя и разработчика протезов «Моторика» и одной из платформ образовательных проектов. Академию уже прошли 85 кибергероев, как называют их организаторы проекта, и они ежедневно пользуются протезами, не испытывая дискомфорта.

    Теперь такая возможность появилась и у детей Челябинска, Казани, Перми, Хабаровска и Санкт-Петербурга.

    «Дети с особенностями нуждаются в квалифицированной медицинской помощи, психологической поддержке и помощи в социализации. Помимо обеспечения ребёнка протезом необходимо научить пользоваться им в повседневной жизни», — говорят организаторы проекта.

    В программе бесплатной реабилитации — занятия с реабилитологами, эрготерапевтами и психологами, которые обучат правильному использованию протезов, оценят состояние опорно-двигательного аппарата, подберут комплекс профилактики вторичных нарушений и окажут психологическую помощь.

    Чтобы попасть в академию, родителям необходимо подать заявку. Сделать это можно здесь.

    Фото: предоставлено организаторами

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