«Академия киберлюдей» проведёт бесплатную реабилитацию для петербургских детей с протезами рук

«Академия киберлюдей» — это проект производителя и разработчика протезов «Моторика» и одной из платформ образовательных проектов. Академию уже прошли 85 кибергероев, как называют их организаторы проекта, и они ежедневно пользуются протезами, не испытывая дискомфорта.

В нескольких регионах России, включая Санкт-Петербург, для детей от трёх до 13 лет проект «Академия киберлюдей» проведёт бесплатную реабилитацию.

Теперь такая возможность появилась и у детей Челябинска, Казани, Перми, Хабаровска и Санкт-Петербурга.

«Дети с особенностями нуждаются в квалифицированной медицинской помощи, психологической поддержке и помощи в социализации. Помимо обеспечения ребёнка протезом необходимо научить пользоваться им в повседневной жизни», — говорят организаторы проекта.



В программе бесплатной реабилитации — занятия с реабилитологами, эрготерапевтами и психологами, которые обучат правильному использованию протезов, оценят состояние опорно-двигательного аппарата, подберут комплекс профилактики вторичных нарушений и окажут психологическую помощь.

