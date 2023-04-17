В Петербурге перенесли концерт «НАИВ». Прошлое выступление было не вполне обычным

В Петербурге перенесли концерт группы «НАИВ», который должен был состояться 19 апреля в клубе «Космонавт». Информация об этом появилась 17 апреля на странице коллектива во »ВКонтакте».

«Концерт <...> переносится на весну 2024 года. Новая дата выступления будет озвучена позже. Все приобретенные билеты действительны и не требуют обмена», — говорится в публикации в группе. Причины переноса мероприятия не уточняются.

Лидер группы «НАИВ» Александр (Чача) Иванов попал в новостные заголовки 15 апреля. На московском концерте он вышел на сцену в футболке с надписью «Маша Москалева». Иванов попросил зрителей больше узнать о деле, возбужденном в отношении отца тульской школьницы. После этого зал начал скандировать лозунги.