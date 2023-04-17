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    В Петербурге перенесли концерт «НАИВ». Прошлое выступление было не вполне обычным

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    В Петербурге перенесли концерт группы «НАИВ», который должен был состояться 19 апреля в клубе «Космонавт». Информация об этом появилась 17 апреля на странице коллектива во »ВКонтакте».

    «Концерт <...> переносится на весну 2024 года. Новая дата выступления будет озвучена позже. Все приобретенные билеты действительны и не требуют обмена», — говорится в публикации в группе. Причины переноса мероприятия не уточняются.

    Лидер группы «НАИВ» Александр (Чача) Иванов попал в новостные заголовки 15 апреля. На московском концерте он вышел на сцену в футболке с надписью «Маша Москалева». Иванов попросил зрителей больше узнать о деле, возбужденном в отношении отца тульской школьницы. После этого зал начал скандировать лозунги.

    28 марта Ефремовский межрайонный суд приговорил к двум годам колонии Алексея Москалева, обвиняемого в повторной дискредитации армии России. Как сообщила пресс-секретарь суда Ольга Дьячук, приговор состоялся без обвиняемого, так как ночью он сбежал из-под домашнего ареста. Позже его задержали в Белоруссии и передали России.

    Первую административку Алексей получил за комментарий под видео в «Одноклассниках», уголовное дело появилось спустя более чем полгода за посты в соцсетях. Внимание к мужчине начали проявлять после того, как его дочь нарисовала на ИЗО пацифистский рисунок.

    В конце прошлого года дома у семьи прошли обыски, силовики изъяли технику и деньги. Было возбуждено дело о повторной дискредитации. На фоне этого отец с дочерью сменили место жительства и переехали в Ефремов. Но их нашли — отца следователи забрали с собой, дочь отправили в приют, откуда ее забрала мать.

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