    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 9

    3 м/с, с-з

    771мм

    25%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd81.63eur89.66

    Сотрудник Эрмитажа расскажет об утраченных гвардейских храмах Петербурга

    500
    3 комментария

    Когда-то эти храмы выступали не только как религиозные сооружения, но и как памятники военной славы и образцы (порой очень оригинальные) архитектурных вкусов Северной столицы. Эти храмы мы увидеть не можем, но можем узнать о них — 20 апреля на лекции в особняке Румянцева. 12+

    Церковь Косьмы и Дамиана
    Церковь Косьмы и ДамианаФото: wikipedia.org
    ПоделитьсяПоделиться

    Братья Косма (или Косьма) и Дамиан — врачеватели-бессребреники. Только вот одни братья жили будто бы в Аравии, другие — в Риме, третьи — на территории Малой Азии. Православная церковь чтит всех. В XVIII веке в Петербурге на территории между Фурштатской и Кирочной улицами и нынешним проспектом Чернышевского располагался Артиллерийский госпиталь, вот в его дворе и была построена деревянная церковь Косьмы и Дамиана. Прошло без малого сто лет, на территории в казармах разместился лейб-гвардии Саперный батальон, а когда деревянная церковь сгорела, то новая, каменная, считалась уже «батальонной». Возможно, рядом с ней некоторое время даже проводились военные учения. Конечно, это вызвало недоумение и недовольство священнослужителей. О том, что храм «саперный», прохожих уведомлял памятник саперам. Упразднена была церковь в 1933 году, а здание разрушено в 1950-х. Даже если бы кому и пришла мысль возродить этот храм на прежнем месте — не получилось бы: там сейчас вестибюль станции метро «Чернышевская».

    О церкви Саперного батальона, Благовещенском и Введенском соборах, церквях св. Мирония, Захария и Елизаветы, св. Сергия, то есть о значительных и давно исчезнувших храмах гвардейских полков, расскажет сотрудник Эрмитажа Михаил Мешалкин. Слушаем лекцию «Утраченные гвардейские храмы» 20 апреля в особняке Румянцева (Английская наб. д. 44, Дубовый зал). Начало в 18:30.

    Александра Шеромова

    Церковь Косьмы и Дамиана
    Церковь Косьмы и ДамианаФото: wikipedia.org

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close