Сотрудник Эрмитажа расскажет об утраченных гвардейских храмах Петербурга

Братья Косма (или Косьма) и Дамиан — врачеватели-бессребреники. Только вот одни братья жили будто бы в Аравии, другие — в Риме, третьи — на территории Малой Азии. Православная церковь чтит всех. В XVIII веке в Петербурге на территории между Фурштатской и Кирочной улицами и нынешним проспектом Чернышевского располагался Артиллерийский госпиталь, вот в его дворе и была построена деревянная церковь Косьмы и Дамиана. Прошло без малого сто лет, на территории в казармах разместился лейб-гвардии Саперный батальон, а когда деревянная церковь сгорела, то новая, каменная, считалась уже «батальонной». Возможно, рядом с ней некоторое время даже проводились военные учения. Конечно, это вызвало недоумение и недовольство священнослужителей. О том, что храм «саперный», прохожих уведомлял памятник саперам. Упразднена была церковь в 1933 году, а здание разрушено в 1950-х. Даже если бы кому и пришла мысль возродить этот храм на прежнем месте — не получилось бы: там сейчас вестибюль станции метро «Чернышевская».

