Триумф Павла Воли. Из первого же выпуска шоу «вместо Урганта» вырезали «бронебойное начало»

«Это когда-то должно было случиться», — радостно говорит комик Павел Воля в начале первого выпуска нового шоу имени себя. А глаза такие грустные-грустные.

«Вечерний Ургант», выдержавший на российском телевидении 10 сезонов, не выходит с середины февраля 2022 года. Ниша самого успешного лэйт-найт-шоу страны оказалась свободна. И вот, наконец, населению показали нечто «вместо Урганта». Зрелище это довольно грустное и весьма поучительное.



О том, что ТНТ пытается разродиться «убийцей «Вечернего Урганта», стало известно еще в марте прошлого года. В качестве потенциального ведущего называли Гарика Мартиросяна. Продюсер Евгений Гуцал в своем телеграм-канале рассказал, что Тина Канделаки попыталась замесить свое тесто на, скажем так, проверенных дрожжах.



«Первым делом Тинатин Гивиевна начала хантить как раз коллег Ивана Андреевича с Первого канала, всё равно, мол, программа в отпуске, — написал Гуцал. — Параллельно с этим якобы зашла и к генеральному спонсору «Вечернего Урганта» — Альфа-банку. И там, и там новоявленному директору ТНТ отказали». https://t.me/igutsal/10141



В итоге первый выпуск «Шоу Воли» снимали на «Мосфильме» аж два дня, 12 и 13 апреля. Гвоздем программы стал резидент Comedy Club Павел Воля. Вот как проект представлен на официальном сайте телеканала: «Впервые за 25 лет ТНТ запускает собственное авторское юмористическое шоу, которое будет выходить воскресными вечерами. Каждую неделю Павел вместе с приглашенными гостями — звездами и самыми обычными людьми — подведет итоги уходящей недели и сделает это в своей фирменной юмористической манере в лучших традициях ТНТ».



Все тот же Гуцал, подогревая нетерпение публики, 14 апреля опубликовал «эксклюзивные кадры» со съемочной площадки, видимо, запечатленные с одного из зрительских мест https://t.me/igutsal/11213.

«Пока Иван Ургант только обещает вернуться, «Шоу Воли» уже врывается в эфир, — сообщил продюсер. — Маэстро Камеди клаба обещает «подводить итоги уходящей недели в лучших традициях ТНТ». Интересно посмотреть на эти итоги, конечно, но начало положено бронебойное».

В кадре Павел Воля беседует с еще одним резидентом Comedy Club — Гариком Харламовым.



«Я живу с Гошей Куценко», — говорит Харламов.

«Я поздравляю вас, это запрещено в России», — перебивает Воля гостя и жмет ему руку.



Правда, 16 апреля выяснилось, что именно это «бронебойное начало» из смонтированного для телеэфира часового выпуска «Шоу Воли» вырезали. В «чистовом» варианте этот обмен репликами выглядит так:

«Я последние полгода живу с Гошей Куценко, он играет антагониста...» — говорит Харламов, имея в виду съемки второго сезона сериала «Гусар».

«Я хотел сказать: это никак не связано с сериалом», — вставляет Павел Воля.



Кто не понял — тот спокойнее будет спать.

Что же осталось? Вступление под музыку, до ломоты в зубах напоминающую центральную тему из кинофильма «Величайший шоумен» с Хью Джекманом (примета времени — вряд ли кто-то из-за океана сейчас станет оспаривать даже самый откровенный плагиат).

«Я не верю! Мое шоу! Я 20 лет на телевидении, это просто блеск», — воскликнул Воля и поздравил всех с наступившей Пасхой. И сразу же с Днем космонавтики, который в этом году, по его словам, «отмечали масштабно и радостно».



«Космос — единственное место, куда россияне летают не через Турцию. Можно и в Дубай, но в космос пока дешевле», — пошутил Воля. Про Пасху или, например, рекламу «космической» киноленты «Вызов» через портал «Госуслуг» шутить не стал.

Затем Илья Соболев начал обозревать «главные новости».

Новость первая: в апреле московские дороги четыре раза помоют специальным шампунем. «А некоторые участки на Рублевке даже пососут», — добавил Илья.

Новость вторая: возле Байкала запретят продавать пластик. Комментарий Соболева: «Это жесткая подстава от нерп».

Третья новость, после которой был обещан «короткий оргазм», но почему-то не зрителям, посвятившим час своей единственной жизни «Шоу Воли», а неким «ведущим политических шоу»: полиция США арестовала бывшего президента США Дональда Трампа и предъявила ему ряд жестких обвинений.



«Кому только ни предъявляют жесткие обвинения», — отметил Соболев и многозначительно указал пальцем вверх. После паузы на экране появилось изображение блогера Лерчек, которой предъявили неуплату налогов.

И, наконец, четвертая, заключительная главная новость недели: Сочи обогнал Нью-Йорк и Лондон по стоимости элитного жилья. Миллион четыреста за квадратный метр! Здесь Илья Соболев сально пошутил про «трусики Волочковой», которые обогнали реку Ганг. (Овации в зале, комментарий Павла Воли: «Опасно прошлись!»)

После чего Соболев неожиданно заявил: «Я захотел пить!» И достал из-под стола баночку лимонада, который появился на магазинных полках в рамках импортозамещения ушедшей из России «Кока-колы».

«Нам нечего скрывать, — прокомментировал этот неловкий продакт-плейсмент Павел Воля. — Это наш великолепный спонсор! Напиток с ярким характером, индивидуальностью. Как я, только напиток».



Очень самокритичное сравнение, если задуматься.

Илью, кстати, откровенно жаль. Неспроста, видимо, он поставил на свой «обозревательский» стол чучело соболя. Лишенный возможности материться и вступать в грубоватые коммуникации со случайными людьми из зрительного зала, Соболь из интернета перестал быть собой и оказался совершенно несмешным. Прямо как выпотрошенная шкурка зверька, натянутая на пенопласт.

Затем в студии возник Гарик Харламов. Он гаденько пошутил о своей первой жене, тут же передал привет своей девятилетней дочери, которая «смотрит эфир», а потом очень долго рассказывал про двух своих собак, одна из которых — невменяемый той-фокстерьер, а вторая — нормальная, «очень древней», но так и не названной в студии породы (пришлось гуглить — если поисковик не врет, это басенджи).

Потом Воля рассказал, что нового в соцсетях («новое» уже дня по три-четыре вирусится везде, кроме телевизора). Наконец, настал черед рубрики «Человек, достойный телевизора».



Ведущий представил публике подростка Арсения Горячкина, который в 12-летнем возрасте «создал охлаждающий контейнер для транспортировки инсулина». Правда, было это еще три года назад, в феврале 2020-го. Тогда мальчик победил со своим проектом на «международном конкурсе «Открываю мир». Оргвзнос — 400 рублей, документы (дипломы, сертификаты и благодарственные письма) рассылаются участникам ежедневно по мере подведения итогов, в течение 2 рабочих дней с момента оплаты оргвзноса. Об этом говорится на страничке конкурса на сайте негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Экспертно-методический центр». Учреждение специализируется на конкурсах, конференциях и форумах, в том числе для педагогов, которым всяческие дипломы и сертификаты необходимы для подтверждения квалификации, например.



Итак, Арсений Горячкин придумал и распечатал на 3D-принтере термос для инсулина.

«Ты са-ам это сделал? — задал каверзный вопрос парню Павел Воля, как будто тому не пятнадцать, а пять годиков. — Алло, Сколково, человек сделал в 12 лет больше, чем вы за 12 лет!»

Перед тем, как распрощаться с подростком, Павел Воля призвал всех «умных дядь» поставить изобретение Горячкина в массовое производство и с интонацией Якубовича добавил: «Подарок в студию!» От телепередачи мальчику достались видеокамера и две петлички «для съемок интервью».

В финале программы Воля и Василий Вакуленко, натянув на головы резинки, задавали друг другу вопросы и за неправильный ответ щелкали резинкой по верхней губе. Судя по их ужимкам, это было больно. Под занавес приятели спели трек Басты «Моя игра», которому как раз исполнилось 25 лет.

