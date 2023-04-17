Петербурженка, упавшая под автобус в Павловске, отсудила у перевозчика 450 тысяч рублей

Поездка на автобусе закончилась для жительницы Петербурга больницей: упав на остановке, она угодила ногой под колесо. Женщина обратилась в суд, чтобы получить компенсацию.
ДТП случилось 17 мая 2022 года в 10:55 у дома 1 по Госпитальной улице в Павловске, сообщает 17 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Водитель автобуса ЛиАЗ, принадлежащего ООО «Автотранспортная компания», отъезжая от автобусной остановки, не убедился в безопасности маневра при начале движения и наехал на женщину, которая упала на дорогу после выхода из автобуса. Ее нога в этот момент оказалась под колесом. Женщина получила травмы.
Постановлением Пушкинского районного суда Петербурга от 23 ноября установлено, что водитель автобуса совершил нарушение ПДД, повлекшее причинение потерпевшей вреда здоровью средней тяжести. Женщина подала иск к ООО «ПитерАвто», попросив взыскать с компании компенсацию морального ущерба в 450 тысяч рублей и 52 тысячи рублей за расходы на услуги представителя. Суд указал, что моральная компенсация, когда вред причинен источником повышенной опасности, взыскивается независимо от вины причинителя, и удовлетворил требования пострадавшей, снизив сумму возмещения на 50 тысяч рублей.