    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 9

    3 м/с, с-з

    771мм

    25%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd81.63eur89.66

    Петербурженка, упавшая под автобус в Павловске, отсудила у перевозчика 450 тысяч рублей

    1135
    2 комментария

    Поездка на автобусе закончилась для жительницы Петербурга больницей: упав на остановке, она угодила ногой под колесо. Женщина обратилась в суд, чтобы получить компенсацию.

    ДТП случилось 17 мая 2022 года в 10:55 у дома 1 по Госпитальной улице в Павловске, сообщает 17 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Водитель автобуса ЛиАЗ, принадлежащего ООО «Автотранспортная компания», отъезжая от автобусной остановки, не убедился в безопасности маневра при начале движения и наехал на женщину, которая упала на дорогу после выхода из автобуса. Ее нога в этот момент оказалась под колесом. Женщина получила травмы.

    Постановлением Пушкинского районного суда Петербурга от 23 ноября установлено, что водитель автобуса совершил нарушение ПДД, повлекшее причинение потерпевшей вреда здоровью средней тяжести. Женщина подала иск к ООО «ПитерАвто», попросив взыскать с компании компенсацию морального ущерба в 450 тысяч рублей и 52 тысячи рублей за расходы на услуги представителя. Суд указал, что моральная компенсация, когда вред причинен источником повышенной опасности, взыскивается независимо от вины причинителя, и удовлетворил требования пострадавшей, снизив сумму возмещения на 50 тысяч рублей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургСудДТПДТП с пешеходомДТП с автобусом
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close