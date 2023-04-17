Петербурженка, упавшая под автобус в Павловске, отсудила у перевозчика 450 тысяч рублей

Поездка на автобусе закончилась для жительницы Петербурга больницей: упав на остановке, она угодила ногой под колесо. Женщина обратилась в суд, чтобы получить компенсацию.



ДТП случилось 17 мая 2022 года в 10:55 у дома 1 по Госпитальной улице в Павловске, сообщает 17 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Водитель автобуса ЛиАЗ, принадлежащего ООО «Автотранспортная компания», отъезжая от автобусной остановки, не убедился в безопасности маневра при начале движения и наехал на женщину, которая упала на дорогу после выхода из автобуса. Ее нога в этот момент оказалась под колесом. Женщина получила травмы.