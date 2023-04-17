Спрос на жилье в марте вырос на 20–40% к февралю. До 90% покупок — ипотечные

Субсидированная ипотека практически исчезла с рынка под давлением Центробанка. Как отмечают в ГК ПСК, ограничения, введенные регулятором на субсидированную ипотеку, привели к увеличению процентных ставок по кредитам. Несмотря на это, доля ипотечных сделок на рынке первичной недвижимости сохраняется на рекордно высоком уровне — 85–90%.



Как говорит Сергей Софронов, коммерческий директор ГК ПСК, субсидированная ипотека в определённые периоды прошлого года занимала практически две трети от объема ипотечных сделок. В январе-феврале 2023 года эта доля немного снизилась, однако уже к марту вернулась к прежним показателям.

