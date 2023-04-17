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    Спрос на жилье в марте вырос на 20–40% к февралю. До 90% покупок — ипотечные

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    Субсидированная ипотека практически исчезла с рынка под давлением Центробанка. Как отмечают в ГК ПСК, ограничения, введенные регулятором на субсидированную ипотеку, привели к увеличению процентных ставок по кредитам. Несмотря на это, доля ипотечных сделок на рынке первичной недвижимости сохраняется на рекордно высоком уровне — 85–90%.

    Как говорит Сергей Софронов, коммерческий директор ГК ПСК, субсидированная ипотека в определённые периоды прошлого года занимала практически две трети от объема ипотечных сделок. В январе-феврале 2023 года эта доля немного снизилась, однако уже к марту вернулась к прежним показателям.

    По словам эксперта, давление на эти программы сказалось на общей активности заемщиков, однако, по его мнению, сравнивать март текущего года и года прошлого некорректно. В 2022 году именно на первый месяц весны пришёлся период ажиотажа на покупку квартир в новостройках. Причины заключались как в снижения курса рубля, так и в стремлении покупателей закрыть сделку на ранее одобренных условиях, до роста ключевой ставки, которая как раз в марте взлетела до 20%.

    — При этом в марте этого года по сравнению с февралем рост продаж составил 20–40% в зависимости от класса, — говорит Софронов. — Наибольшую динамику показал комфорт-класс, прибавив 40%. По итогам февраля-марта можно говорить о позитивной динамике спроса, но в сравнении с декабрем 2022 года спрос на жилье пока еще ниже.

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