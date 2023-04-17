Груженый самосвал вспахал газон и лег на бок на Софийской улице

Движение в Колпинском районе Петербурга вечером 17 апреля затруднили ДТП с самосвалом и его груз, рассыпавшийся по дороге. Но водителям еще повезло: дорога оказалась перегорожена лишь наполовину.



На Софийской улице опрокинулся груженый самосвал, сообщил читатель «Фонтанки» Николай. На кадрах с места аварии видно, что большегруз съехал с дороги на газон, сдвинув с места поребрики и пропахав траншею в земле, и упал на левый бок. Задняя часть самосвала осталась лежать на проезжей части, как и высыпавшийся из кузова груз, — судя по видео, вез он щебень.