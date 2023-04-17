Петербург сравнялся с Москвой по смертям от COVID-19

Петербург и Москва наравне возглавили летальную статистику по коронавирусу в России, следует из суточного отчета федерального оперштаба. А в части заболеваемости город на Неве первый в стране.

По состоянию на 17 апреля в России за сутки госпитализирован 401 человек, выявлено 5 789 новых случаев COVID-19, подтверждено 36 летальных исходов. Из них в Петербурге — 40 госпитализаций, 672 новых случая, 8 смертей. В Москве — 92 госпитализации, 570 новых случаев, 8 смертей.

Накануне Петербург, как писала «Фонтанка», и вовсе возглавил летальную статистику по коронавирусу в России, обойдя значительно более крупную столицу.