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    Двух петербуржцев застали в подмосковном лесу за интересным. В деревню Бухарево они приехали с «солью»

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    Около 8 килограммов синтетического наркотика изъяла полиция Подмосковья у жителей Петербурга 33 и 40 лет. Мужчин задержали в ходе отработки оперативной информации. Как сообщает 17 апреля «МВД МЕДИА», застукали приятелей за оборудованием тайника в лесу у деревни Бухарево.

    В ходе дальнейшего осмотра в автомобиле, на котором приехала парочка, нашли еще «синтетики», также полиция обнаружила уже готовый тайник. В отношении петербуржцев возбуждены уголовные дела. Оба по решению суда заключены под стражу.

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