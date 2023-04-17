Двух петербуржцев застали в подмосковном лесу за интересным. В деревню Бухарево они приехали с «солью»

Около 8 килограммов синтетического наркотика изъяла полиция Подмосковья у жителей Петербурга 33 и 40 лет. Мужчин задержали в ходе отработки оперативной информации. Как сообщает 17 апреля «МВД МЕДИА», застукали приятелей за оборудованием тайника в лесу у деревни Бухарево.



В ходе дальнейшего осмотра в автомобиле, на котором приехала парочка, нашли еще «синтетики», также полиция обнаружила уже готовый тайник. В отношении петербуржцев возбуждены уголовные дела. Оба по решению суда заключены под стражу.

