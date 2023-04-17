Блокировкой спам-звонков в первом квартале стали пользоваться в полтора раза больше петербуржцев

Спрос на антиспамовые решения для мобильной связи среди жителей Петербурга и Ленинградской области вырос в полтора раза, подсчитали в МТС.
Аналитики компании отмечают, что повышенный спрос на антиспамовые решения среди петербуржцев связан с ростом количества звонков с признаками спама и несанкционированной рекламы. Так, по итогам первых трех месяцев текущего года благодаря антиспамовым решениям и сервису «Защитник» МТС заблокировала в 2,5 раза больше сомнительных вызовов, чем за аналогичный период 2022 года. Чаще всего с навязчивой рекламой абонентам звонили представители банковской и страховой сфер.
По итогам первого квартала 2023 года, цифровой помощник «Защитник» стал одним из самых востребованных цифровых сервисов, входящих в экосистему МТС у жителей Петербурга и Ленинградской области. Он с помощью Big Data определяет характер вызова, и если считает его спамом или мошенничеством, то перенаправляет вызов на голосовой бот, а затем присылает SMS-уведомление о звонке и его расшифровку.
Петербург является лидером среди регионов страны после столицы по количеству поступающих нежелательных звонков. Кроме того, в первую пятерку страдающих от спама попадают жители Краснодара, Уфы, Казани и Новосибирска.