«Призрак оперы» последний раз показали на Бродвее. После премьеры прошло 35 лет

На Бродвее прошел последний показ мюзикла «Призрак оперы». Постановка стала самой долгоидущей в истории театра — ее показывали 13 981 раз за 35 лет.
Шоу состоялось накануне в нью-йоркском театре «Маджестик», сообщает Associated Press. Оно шло больше двух с половиной часов, причем в финале на сцену вышел как действующий актерский состав, так и участники прошлых показов. В их числе была певица Сара Брайтман — звезда оригинальной постановки.
«Единственный вопрос, который мне задают снова и снова: вернется ли «Призрак»? Будучи продюсером более 55 лет, я видел, как возвращаются все великие мюзиклы, и «Призрак» — один из величайших. Так что это только вопрос времени», — отметил продюсер мюзикла Кэмерон Макинтош.
Завершение показов «Призрака оперы» театр анонсировал еще в сентябре. Это объяснили последствиями пандемии: зрителей стало меньше, и доходы не могли покрыть расходы.
«Призрак оперы» — мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера, основанный на одноименном романе французского писателя Гастона Леру. На Бродвее премьера шоу состоялась в 1988 году, оно обогнало по количеству показов даже легендарную постановку «Кошки».