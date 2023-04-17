«Призрак оперы» последний раз показали на Бродвее. После премьеры прошло 35 лет

На Бродвее прошел последний показ мюзикла «Призрак оперы». Постановка стала самой долгоидущей в истории театра — ее показывали 13 981 раз за 35 лет.



Шоу состоялось накануне в нью-йоркском театре «Маджестик», сообщает Associated Press. Оно шло больше двух с половиной часов, причем в финале на сцену вышел как действующий актерский состав, так и участники прошлых показов. В их числе была певица Сара Брайтман — звезда оригинальной постановки.



«Единственный вопрос, который мне задают снова и снова: вернется ли «Призрак»? Будучи продюсером более 55 лет, я видел, как возвращаются все великие мюзиклы, и «Призрак» — один из величайших. Так что это только вопрос времени», — отметил продюсер мюзикла Кэмерон Макинтош.

