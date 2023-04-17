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    Главный синоптик Петербурга: Погода идёт на рекорд

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    4 комментария

    Прогноз погоды на ближайшую неделю дал 17 апреля главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По его словам, теплая и солнечная погода последних 10 дней повлияла на природу, уже начали появляться первые цветочки. Если дальше будет продолжаться так, как сейчас, возможен «сухой» рекорд.

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    «Характер погоды сохранится и на этой неделе, новая порция антициклона приходит в наши районы, но теперь уже с северо-запада. Снова будет сухо и, скорее всего, в течение всей недели», — сообщает Колесов в своём телеграм-канале.

    При этом солнце «постоянно должно появляться», несмотря на облака. По ночам будет прохладно, в середине ночи — около нуля, но днем сохранится постоянный прогрев до 10–13 градусов тепла.

    «Надо отметить, что осадков нет в Санкт-Петербурге уже 13 дней, а в середине апреля такого очень давно не было. Если еще прибавить начавшуюся и тоже сухую неделю, то можем приближаться к рекорду 1965 года, когда в течение 22 дней осадков в городе не было совсем», — отмечает синоптик.

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    Комментарии 4

    Гость17 Апр 2023 в 11:22
    Да, славный 1965...
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