Полицейские в Петербурге нашли склады со спиртом для контрафактного алкоголя, который выдавали за премиальный

В Невском и Красносельском районах Петербурга нашли склады с сырьём, используемым для производства контрафактного алкоголя. Об этом 17 апреля сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Первый обыск провели на контейнерной площадке на Большом Смоленском проспекте: там насчитали более 15 тысяч литров спирта и свыше двух тысяч литров спиртосодержащей жидкости. Второй — в жилом доме на улице Володарского, где изъяли более 600 литров вещества со спиртом в составе.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Ещё в августе прошлого года полицейские ликвидировали подпольный цех по производству поддельного алкоголя. В качестве обвиняемых по статье о незаконном производстве и обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (171.3 УК РФ) были привлечены четверо местных жителей. Найденные недавно склады были каналом поставки сырья для этого производства.
Кроме того, силовики задержали ещё одного причастного к правонарушению. Известно, что 46-летний петербуржец отвечал за организацию хранения веществ и их поставку. В ближайшее время ему предъявят обвинение.