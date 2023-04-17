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    Полицейские в Петербурге нашли склады со спиртом для контрафактного алкоголя, который выдавали за премиальный

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    В Невском и Красносельском районах Петербурга нашли склады с сырьём, используемым для производства контрафактного алкоголя. Об этом 17 апреля сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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    Первый обыск провели на контейнерной площадке на Большом Смоленском проспекте: там насчитали более 15 тысяч литров спирта и свыше двух тысяч литров спиртосодержащей жидкости. Второй — в жилом доме на улице Володарского, где изъяли более 600 литров вещества со спиртом в составе.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Ещё в августе прошлого года полицейские ликвидировали подпольный цех по производству поддельного алкоголя. В качестве обвиняемых по статье о незаконном производстве и обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (171.3 УК РФ) были привлечены четверо местных жителей. Найденные недавно склады были каналом поставки сырья для этого производства.

    Кроме того, силовики задержали ещё одного причастного к правонарушению. Известно, что 46-летний петербуржец отвечал за организацию хранения веществ и их поставку. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

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    ЛАЙК8
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 8

    Гость17 Апр 2023 в 11:26
    Да ладно)))
    +1−0
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