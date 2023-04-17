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    Тоже ждёт, когда за ней приедут. Машина вылетела на остановку на Авиаконструкторов

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    Два легковых автомобиля столкнулись утром 17 апреля на перекрёстке проспекта Авиаконструкторов и Глухарской улицы, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

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    Одну из машин (по словам очевидцев, «Шкоду») откинуло на тротуар к остановке общественного транспорта. Теперь она вместе с людьми как будто ждёт автобус. «Обычно там очень людно, а тут почти никого не было», — отмечают в группе.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    Вторая машина осталась на проезжей части. Пробки на этом участке, судя по «Яндекс.Картам», нет. В целом загруженность дорог Петербурга в норме — 6 баллов.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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