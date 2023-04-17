Тоже ждёт, когда за ней приедут. Машина вылетела на остановку на Авиаконструкторов

Два легковых автомобиля столкнулись утром 17 апреля на перекрёстке проспекта Авиаконструкторов и Глухарской улицы, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
Одну из машин (по словам очевидцев, «Шкоду») откинуло на тротуар к остановке общественного транспорта. Теперь она вместе с людьми как будто ждёт автобус. «Обычно там очень людно, а тут почти никого не было», — отмечают в группе.
Вторая машина осталась на проезжей части. Пробки на этом участке, судя по «Яндекс.Картам», нет. В целом загруженность дорог Петербурга в норме — 6 баллов.