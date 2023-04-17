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    Поезда на четвертой линии метро ходят реже

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    4 комментария

    На четвертой (оранжевой) линии метрополитена Петербурга утром 17 апреля по техническим причинам действует увеличенный интервал движения поездов. Об этом в 07:19 сообщила пресс-служба метро.

    Составы ходят реже на участке от станции «Дыбенко» до станции «Спасская».

    UPD. В 7:36 в метро проинформировали, что движение вернулось в обычный режим, интервал восстанавливается.

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