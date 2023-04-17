Поезда на четвертой линии метро ходят реже

На четвертой (оранжевой) линии метрополитена Петербурга утром
Составы ходят реже на участке от станции «Дыбенко» до станции «Спасская».
UPD. В 7:36 в метро проинформировали, что движение вернулось в обычный режим, интервал восстанавливается.
Сейчас
+8˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Переменная облачность, Без осадков
Ощущается как 6
1 м/с, сев
771мм
40%
Пробки
5/10
На четвертой (оранжевой) линии метрополитена Петербурга утром
Составы ходят реже на участке от станции «Дыбенко» до станции «Спасская».
UPD. В 7:36 в метро проинформировали, что движение вернулось в обычный режим, интервал восстанавливается.
Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.
14 апреля 2023, 14:10
16 марта 2023, 10:43
23 декабря 2022, 13:12
23 декабря 2022, 13:02
06 февраля 2023, 17:36
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.