Самолет Тобольск — Петербург развернулся из-за птиц

Из-за предположительного попадания птиц в двигатель задержался авиарейс 6764 Тобольск — Санкт-Петербург авиакомпании «Россия», сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Вечером 16 апреля самолет Superjet -100 95M вылетел с тобольского аэродрома Ремезов. Через некоторое время после отправления экипаж доложил о возможном столкновении с птицами. Было принято решение возвращаться на аэродром вылета. На борту лайнера находилось 73 пассажира, в том числе пять детей, и пять членов экипажа.
Посадка прошла благополучно. Самолет отстранили от полетов, чтобы оценить его техническое состояние. Резервное судно должно было вылететь
«Тюменской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка обеспечению орнитологической безопасности полетов», — отмечается в сообщении.