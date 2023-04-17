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    Самолет Тобольск — Петербург развернулся из-за птиц

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    4 комментария

    Из-за предположительного попадания птиц в двигатель задержался авиарейс 6764 Тобольск — Санкт-Петербург авиакомпании «Россия», сообщает Уральская транспортная прокуратура.

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    Вечером 16 апреля самолет Superjet -100 95M вылетел с тобольского аэродрома Ремезов. Через некоторое время после отправления экипаж доложил о возможном столкновении с птицами. Было принято решение возвращаться на аэродром вылета. На борту лайнера находилось 73 пассажира, в том числе пять детей, и пять членов экипажа.

    Посадка прошла благополучно. Самолет отстранили от полетов, чтобы оценить его техническое состояние. Резервное судно должно было вылететь 17 апреля в 02:00. На онлайн-табло аэропортов Ремезов и Пулково указано, что рейс FV-6764 отправлением в 19:55 прибыл в Петербург.

    «Тюменской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка обеспечению орнитологической безопасности полетов», — отмечается в сообщении.

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    Комментарии 4

    Гость17 Апр 2023 в 08:40
    Птичку жалко!
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