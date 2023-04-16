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    Боевики в Сирии убили больше 30 грибников, которые охотились на редкие трюфели

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    Жертвами террористической организации ИГИЛ*, запрещенной в России, стали 32 грибника. Они поехали в пустыню за редкими и дорогими трюфелями.

    По данным от источников газеты Al-Watan, 16 апреля 32 человека были расстреляны боевиками в провинции Хама. Они собирали пустынные трюфели, килограмм которых стоит порядка 20 долларов.

    Директор больницы в одном из ближайших к месту расстрела городов подтвердил доставку тел 26 погибших.

    Сбор этих грибов регулярно сопровождается с угрозой жизни. Грибники либо становятся жертвами расстрелов, либо подрываются на минах.

    * Запрещенная в России террористическая организация.

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