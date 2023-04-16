Боевики в Сирии убили больше 30 грибников, которые охотились на редкие трюфели

Жертвами террористической организации ИГИЛ*, запрещенной в России, стали 32 грибника. Они поехали в пустыню за редкими и дорогими трюфелями.

По данным от источников газеты Al-Watan, 16 апреля 32 человека были расстреляны боевиками в провинции Хама. Они собирали пустынные трюфели, килограмм которых стоит порядка 20 долларов.

Директор больницы в одном из ближайших к месту расстрела городов подтвердил доставку тел 26 погибших.

Сбор этих грибов регулярно сопровождается с угрозой жизни. Грибники либо становятся жертвами расстрелов, либо подрываются на минах.