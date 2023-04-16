А вы бы стали это есть? Грибники открыли сезон тихой охоты в Ленобласти корзинкой съедобных «бабушкиных ушек»

Гриб, который за внешний вид романтично прозвали алой эльфовой чашей, показался из-под снега в лесах Ленобласти. В Копорье любительница тихой охоты набрала целую корзинку саркосцифы.
Свой улов петербурженка Наталия показала в группе «Грибы и грибники». По ее словам, она использует саркосцифу для украшения блюд, для этого сперва ее маринует.
В группе также подробно описываются свойства этого удивительного на вид гриба. Он считается полностью съедобным, но это мало кому известно. Видимо, многих смущает внешний вид саркосцифы. Вкус ее, сообщается в группе со ссылкой на Санкт-Петербургское микологическое общество, слабо выражен, а мякоть резинистая. Их также варят и добавляют в салаты — по большей части ради красоты.
Саркосцифу также называют грибным подснежником или «бабушкиными ушками».