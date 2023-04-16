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    «Зенит» и «Ростов» сыграли со счетом 0:0, хотя петербуржцы 12 раз били по воротам

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    Вничью завершился матч 23-го тура чемпионата России «Ростов» — «Зенит», который проходил 16 апреля в Ростове-на-Дону. Игра закончилась со счетом 0:0.

    «Зенит» при этом нанес 12 ударов по воротам против 6 у «Ростова». Команды совершили по 11 фолов, ростовчане заработали три желтых карточки, а петербуржцы только одну.

    Один из самых опасных моментов на 69-й минуте имел Малком. Клаудиньо слева у штрафной отдал отличный пас на набегающего соотечественника, отрезав всю оборону «Ростова». У Малкома даже была еще пара секунд подумать и прицелиться, но в итоге мяч прокатился в считаных сантиметрах от дальней штанги.

    «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате с 55-ю очками. Следующий матч петербургский клуб проведет 22 апреля в Петербурге против московского «Динамо».

    © Фонтанка.Ру

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