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    «Я столько мучился, чтобы выиграть этот чертов "Мастерс"». Теннисист Рублев отыгрался за одно очко до поражения

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    Победой для российского теннисиста Андрея Рублева завершился финал «Мастерса» в Монте-Карло. В решающем матче, который прошел 16 апреля, он обыграл Хольгера Руне со счетом 5:7, 6:2, 7:5.

    В решающем сете Рублев был в одном очке от счета 1:5, но сумел отыграться и в итоге завершить матч победой.

    «Не знаю, что сказать. Я столько мучился, чтобы выиграть этот чертов "Мастерс". И вот мне наконец как-то удалось. В третьем сете я просто надеялся, что у меня появится хотя бы один шанс. Говорил себе, что нужно хотя бы бороться до конца. В предыдущих финалах я терял веру в победу, но сегодня сказал себе: "Даже если проиграешь, пожалуйста, верь в себя до конца". И мне удалось победить», — заявил Рублев после матча.

    Для Рублева эта победа стала первой в категории «Мастерс» — следующей элитной серии турниров после «Большого шлема». В общей сложности теперь на его счету 13 титулов.

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