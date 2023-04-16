«Я столько мучился, чтобы выиграть этот чертов "Мастерс"». Теннисист Рублев отыгрался за одно очко до поражения

Победой для российского теннисиста Андрея Рублева завершился финал «Мастерса» в Монте-Карло. В решающем матче, который прошел 16 апреля, он обыграл Хольгера Руне со счетом 5:7, 6:2, 7:5.

В решающем сете Рублев был в одном очке от счета 1:5, но сумел отыграться и в итоге завершить матч победой.

«Не знаю, что сказать. Я столько мучился, чтобы выиграть этот чертов "Мастерс". И вот мне наконец как-то удалось. В третьем сете я просто надеялся, что у меня появится хотя бы один шанс. Говорил себе, что нужно хотя бы бороться до конца. В предыдущих финалах я терял веру в победу, но сегодня сказал себе: "Даже если проиграешь, пожалуйста, верь в себя до конца". И мне удалось победить», — заявил Рублев после матча.