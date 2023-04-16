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    «Мы сыграли просто ужасно». Баскетбольный «Зенит» проиграл первый матч полуфинала против УНИКСа

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    Поражением для баскетбольного клуба «Зенит» завершился первый матч полуфинала Единой лиги ВТБ против УНИКСа. Встреча проходила в Казани 16 апреля.

    Петербургская команда уступила со счетом 67:94 (21:32, 20:24, 9:18, 17:20). Самыми результативными игроками у «Зенита» стали Калеб Хомсли (25 очков), Адриен Морман (18) и Андрей Зубков (8). У соперника отличились Джален Рейнольдс (16), Луи Лабери (15) и Вячеслав Зайцев (12).

    «Мы сыграли просто ужасно: не выполнили план, не соблюдали установки, не показали мотивацию. Кажется, наша команда осталась в Санкт-Петербурге. За свою 15-летнюю карьеру подобные матчи были у меня лишь два-три раза. Однако это лишь стартовая встреча серии», — заявил главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль после матча.

    Второй матч полуфинальной серии «Зенит» — УНИКС пройдет в Казани 18 апреля. Начало матча в 19:30 по московскому времени.

    Напомним, что баскетбольный «Зенит» — действующий победитель Единой лиги ВТБ.

    © Фонтанка.Ру

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