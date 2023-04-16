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    Экс-депутата в Индии застрелили в прямом эфире

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    5 комментариев

    Бывшего депутата парламента и его брата застрелили в присутствии полиции и журналистов 16 апреля. Процесс показали в прямом эфире.

    Как сообщает «Аль-Джазира», Атика Ахмада застрелили в тот момент, когда он с братом под конвоем шел на медицинский осмотр. Экс-депутата, а ныне обвиняемого в десятках насильственных преступлений, окружили журналисты, их проход показывали в прямом эфире телеканала в северной Индии. Убийцы также приехали на место на мотоциклах под журналистским прикрытием. В голову экс-депутата выстрелили с близкого расстояния. Его брат успел увидеть падающего Атика, после чего его тоже застрелили.

    Нападавшие сделали порядка 30 выстрелов, после чего сдались полиции. Их мотивы пока не названы.

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    Комментарии 5

    Гость16 Апр 2023 в 18:55
    Моё уважение!
    +0−0
    Гость16 Апр 2023 в 18:54
    Умеют индусы....
    +0−0
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