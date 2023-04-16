Экс-депутата в Индии застрелили в прямом эфире

Бывшего депутата парламента и его брата застрелили в присутствии полиции и журналистов 16 апреля. Процесс показали в прямом эфире.
Как сообщает «Аль-Джазира», Атика Ахмада застрелили в тот момент, когда он с братом под конвоем шел на медицинский осмотр. Экс-депутата, а ныне обвиняемого в десятках насильственных преступлений, окружили журналисты, их проход показывали в прямом эфире телеканала в северной Индии. Убийцы также приехали на место на мотоциклах под журналистским прикрытием. В голову
Нападавшие сделали порядка 30 выстрелов, после чего сдались полиции. Их мотивы пока не названы.