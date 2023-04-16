СКА закрыл сезон пятью голами Романа Ротенберга

Хоккейный клуб СКА провел официальное закрытие сезона в Ледовом дворце 16 апреля. Хоккеисты провели для болельщиков автограф-сессию, в которой приняли участие все 32 игрока, и мастер-шоу.
Вслед за Мастер-шоу прошел матч закрытия сезона, в котором на лед вышли не только хоккеисты, но и тренеры армейцев во главе с Романом Ротенбергом. Игра в формате «три на три» прошла в упорной борьбе и завершилась победой «синих», а главному тренеру удалось забить пять шайб.
В конце Роман Ротенберг поблагодарил болельщиков за поддержку и заявил, что прямо сейчас у них на глазах строится новая династия СКА, которая в будущем обязательно будет бороться за Кубок Гагарина.