Чужой против хищника. На Заневском подрались водители такси и каршеринга

Раздражение на дороге привело к рукопашной в Красногвардейском районе Петербурга. Стычка произошла посередине проезжей части.
Видео с дракой на перекрестке проспектов Энергетиков и Заневского опубликовали очевидцы в соцсетях 16 апреля. В ролике запечатлен водитель такси, бросивший свою машину и пустившийся с кулаками на мужчину, который сидел за рулём каршеринга.
Таксист был настолько увлечен процессом, что его попытался оттащить за капюшон прохожий. Чем закончился конфликт, неизвестно. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти отметили, что заявлений по поводу драки не поступало.