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    Чужой против хищника. На Заневском подрались водители такси и каршеринга

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    Раздражение на дороге привело к рукопашной в Красногвардейском районе Петербурга. Стычка произошла посередине проезжей части.

    Видео с дракой на перекрестке проспектов Энергетиков и Заневского опубликовали очевидцы в соцсетях 16 апреля. В ролике запечатлен водитель такси, бросивший свою машину и пустившийся с кулаками на мужчину, который сидел за рулём каршеринга.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Таксист был настолько увлечен процессом, что его попытался оттащить за капюшон прохожий. Чем закончился конфликт, неизвестно. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти отметили, что заявлений по поводу драки не поступало.

    © Фонтанка.Ру

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