После ДТП с чемпионом Евро-2020 в Риме в больнице оказался водитель трамвая и пассажиры

Футболист сборной Италии и «Лацио» Чиро Иммобиле попал в аварию с трамваем. «Ленд Ровер» смят, трамвай сошел с рельсов.

Об аварии 16 апреля пишет RaiNews24. Иммобиле ехал в машине с двумя дочерьми, когда в него врезался трамвай. Девочки не пострадали, сам он сперва говорил о боли в руке, но рентген показал перелом ребра и травму позвоночника.

Кроме футболиста, в больницы были доставлены 7 человек — это водитель и пассажиры трамвая.

Иммобиле успел сказать полиции, что, по его воспоминаниям, трамвай ехал на красный.