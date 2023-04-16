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    После ДТП с чемпионом Евро-2020 в Риме в больнице оказался водитель трамвая и пассажиры

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    Футболист сборной Италии и «Лацио» Чиро Иммобиле попал в аварию с трамваем. «Ленд Ровер» смят, трамвай сошел с рельсов.

    Об аварии 16 апреля пишет RaiNews24. Иммобиле ехал в машине с двумя дочерьми, когда в него врезался трамвай. Девочки не пострадали, сам он сперва говорил о боли в руке, но рентген показал перелом ребра и травму позвоночника.

    Кроме футболиста, в больницы были доставлены 7 человек — это водитель и пассажиры трамвая.

    Иммобиле успел сказать полиции, что, по его воспоминаниям, трамвай ехал на красный.

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