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    В Петербурге «Золушка» закончилась скорой и костылями

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    2 комментария

    Артист Михайловского театра Роман Волков травмировался во время спектакля «Золушка» накануне. Ему потребовалась скорая и костыли, рассказал он «Фонтанке».

    «Произошло всё во время спектакля в конце второго акта. На коде во время исполнения одного из прыжков почувствовал треск в районе икры, и как будто свело её сильно, а потом понял, что наступить на ногу не могу... Кое-как уже доковылял шагом, ну а потом скорая, больница, врач», — рассказал Волков «Фонтанке» 16 апреля.

    Предварительный диагноз, по его словам, — частичное повреждение одной из головок икроножной мышцы. Ему предписано ходить на костылях, на ногу не наступать, и недели через 3–4 должно срастись.

    «В общем, могло быть и хуже, это не самая страшная травма! Главное, что ахил вроде бы цел, но посмотрим ещё результаты МРТ. В общем, буду лечиться, восстанавливаться — и снова в строй», — добавил артист.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 2

    Гость16 Апр 2023 в 14:05
    Откосил.
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