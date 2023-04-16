В Петербурге «Золушка» закончилась скорой и костылями

Артист Михайловского театра Роман Волков травмировался во время спектакля «Золушка» накануне. Ему потребовалась скорая и костыли, рассказал он «Фонтанке».

«Произошло всё во время спектакля в конце второго акта. На коде во время исполнения одного из прыжков почувствовал треск в районе икры, и как будто свело её сильно, а потом понял, что наступить на ногу не могу... Кое-как уже доковылял шагом, ну а потом скорая, больница, врач», — рассказал Волков «Фонтанке» 16 апреля.

Предварительный диагноз, по его словам, — частичное повреждение одной из головок икроножной мышцы. Ему предписано ходить на костылях, на ногу не наступать, и недели через 3–4 должно срастись.