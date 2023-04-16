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    В Петербурге задержали веселого молочника за стрельбу на рабочем месте

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    Петербуржец с пистолетом проводил рабочее время на предприятии в Невском районе. Нажать спусковой крючок его подтолкнул алкоголь.

    Как стало известно «Фонтанке» 16 апреля, двумя днями ранее в полиции поступило сообщение о стрельбе на молочном производстве на улице Профессора Качалова. Приехавшие на место сотрудники застали нетрезвого рабочего предприятия. 31-летний мужчина развлекался стрельбой по двери одного из цехов.

    У стрелка изъяли травматический пистолет. В отношении мужчины составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

    © Фонтанка.Ру

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