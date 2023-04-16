В Петербурге задержали веселого молочника за стрельбу на рабочем месте

Петербуржец с пистолетом проводил рабочее время на предприятии в Невском районе. Нажать спусковой крючок его подтолкнул алкоголь.

Как стало известно «Фонтанке» 16 апреля, двумя днями ранее в полиции поступило сообщение о стрельбе на молочном производстве на улице Профессора Качалова. Приехавшие на место сотрудники застали нетрезвого рабочего предприятия. 31-летний мужчина развлекался стрельбой по двери одного из цехов.

У стрелка изъяли травматический пистолет. В отношении мужчины составлен административный протокол о мелком хулиганстве.