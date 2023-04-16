Мосбиржа рассказала о растущих попытках дестабилизировать цену акций

Кратный рост попыток дестабилизации цен на рынке акций в начале 2023 года зафиксирован на Мосбирже, сообщила площадка. Обсуждаются меры по уменьшению избыточной волатильности.
Как пишет РБК со ссылкой на директора департамента рынка акций Мосбиржи Бориса Блохина 16 апреля, за первые два месяца 2023 года площадка зафиксировала 8 попыток дестабилизации цен на акции. И если раньше такие попытки наблюдались в очень неликвидных бумагах и на объемах в 10–30 млн рублей, то теперь некоторые бумаги попадали в топ по объему торгов за день с объемом свыше миллиарда рублей.
Как отмечают эксперты, основные участники таких практик сейчас не профессионалы, которые понимают, что делают и зачем, а физлица. И не всегда их действия являются умышленными и заранее проработанными. Зачастую это вопрос финансовой грамотности и понимания механизмов работы рынка. Биржа уже применяет ряд инструментов для сдерживания волатильности.
«Мы сужаем ценовой коридор для бумаги до
ЦБ уже предложил бирже расширить ряд защитных мер, но не директивно, а в инициативном порядке. Пока о сроках введения новых инструментов реагирования ничего не известно.