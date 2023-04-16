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    На берегу реки под Кингисеппом нашли тело в сгоревшей машине

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    2 комментария

    Обгоревшую машину нашли жители деревни Сала Кингисеппского района Ленобласти субботним утром. В ней было тело, ружье и стеклянная бутылка.

    О нахождении тела 16 апреля пишет ГУ МВД региона в телеграм-канале. Машину местные жители нашли около семи утра накануне, труп тоже заметили сразу.

    Быстро удалось установить, что погибший и есть владелец «Мазды». Найденное в салоне ружье тоже принадлежит 42-летнему мужчине. Что было в стеклянной бутылке — пока неизвестно.

    Тело отправили на вскрытие, причины смерти устанавливаются.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 2

    Гость16 Апр 2023 в 11:58
    Благодатный огонь?
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