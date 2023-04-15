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    Живущий в Подмосковье медведь с громким именем проснулся после своей первой спячки. Раньше он жил на пивзаводе

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    Медведь по кличке Гром, обитающий в центре воспроизводства редких видов животных в Подмосковье, проснулся после своей первой в жизни спячки. Об этом 15 апреля рассказали в Telegram-канале Московского зоопарка.

    «Московский зоопарк»

    В поведении хищника заметили изменения. После зимнего сна он стал проявлять больше интереса к игрушкам, коробкам и свёрткам — он обожает всё распаковывать. У зверя хороший аппетит: ему особенно нравятся рыба и фрукты. В планах специалистов — переселить его в более просторный вольер.

    Долгие годы ранее Гром жил в клетке на территории пивного завода в городе Кременная в ЛНР. Там его опекали местные сотрудники. Поскольку населённый пункт был в близости от зоны боевых действий, он испытывал стресс из-за звуков взрывов. Осенью прошлого года зверя перевезли в подмосковный Центр воспроизводства редких видов животных, где он теперь и содержится.

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