Живущий в Подмосковье медведь с громким именем проснулся после своей первой спячки. Раньше он жил на пивзаводе

Медведь по кличке Гром, обитающий в центре воспроизводства редких видов животных в Подмосковье, проснулся после своей первой в жизни спячки. Об этом 15 апреля рассказали в Telegram-канале Московского зоопарка.
В поведении хищника заметили изменения. После зимнего сна он стал проявлять больше интереса к игрушкам, коробкам и свёрткам — он обожает всё распаковывать. У зверя хороший аппетит: ему особенно нравятся рыба и фрукты. В планах специалистов — переселить его в более просторный вольер.
Долгие годы ранее Гром жил в клетке на территории пивного завода в городе Кременная в ЛНР. Там его опекали местные сотрудники. Поскольку населённый пункт был в близости от зоны боевых действий, он испытывал стресс из-за звуков взрывов. Осенью прошлого года зверя перевезли в подмосковный Центр воспроизводства редких видов животных, где он теперь и содержится.