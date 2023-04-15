В центре Петербурга водосточная труба упала на голову мужчине

В Центральном районе водосточная труба упала человеку прямо на голову. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Пострадавший — 32-летний мужчина. Конструкция пустилась в полёт накануне около 12:00 на улице Тюшина, 3. Местного жителя госпитализировали, а после оказания медпомощи отпустили домой. В полицию он пока не обращался.

По нашим данным, пострадавший назвал случившееся производственной травмой. «Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу Центрального района.