    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 4

    1 м/с, вос

    772мм

    27%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd81.5eur90.16

    В центре Петербурга водосточная труба упала на голову мужчине

    5249
    19 комментариев

    В Центральном районе водосточная труба упала человеку прямо на голову. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Пострадавший — 32-летний мужчина. Конструкция пустилась в полёт накануне около 12:00 на улице Тюшина, 3. Местного жителя госпитализировали, а после оказания медпомощи отпустили домой. В полицию он пока не обращался.

    По нашим данным, пострадавший назвал случившееся производственной травмой. «Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу Центрального района.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Происшествие
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ16
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 18

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close