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    Непомнящий нанес «болезненное» поражение Лижэню в пятом матче за шахматную корону

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    Победой российского шахматиста Яна Непомнящего завершилась четвертая партия матча за титул чемпиона мира против представителя Китая Дин Лижэня. Партия, в которой россиянин играл белыми фигурами, завершилась на 48-м ходу.

    «Я хотел бы отдать должное сопернику, который всю партию делал разумные ходы. Чёрные хорошо защищались, но и я чувствовал, что прессингую. На грани цейтнота Дин не рассмотрел мою идею, после чего белые практически выиграли. Какие ходы стали ключевыми? Их было несколько. Ладья на g4 — там уже сложно было защищаться, поскольку пошла атака. Отметил бы и перевод короля на f1 — иногда полезно убрать короля с длинной диагонали, чтобы избежать шахов», — прокомментировал победу Непомнящий на послематчевой пресс-конференции

    В свою очередь Дин Лижэнь тоже отметил ход российского игрока на g4 и отметил, что сегодняшнее поражение стало более тяжелым, чем первое.

    «Сегодня я играл в дебюте не так уж плохо, но всё же позиция была неприятной для игры. Думаю, решающим моментом было то, что мне следовало сыграть Фf6 вместо Кxf5. Я пропустил сильнейший ход g4. Ян сыграл очень хорошую партию. Это поражение стало более болезненным, чем предыдущее. Думал, что я в полном порядке. Но ладно, у нас впереди много партий. Надеюсь, смогу оправиться после тяжелого поражения», — отметил он

    Счет в противостоянии стал 3–2 в пользу Непомнящего (2 победы Непомнящего, 1 победа Лижэня и 2 ничьи). Шестая партия состоится в воскресенье, 16 апреля, россиянин будет играть черными.

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    ШахматыЯн Непомнящий
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