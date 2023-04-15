Непомнящий нанес «болезненное» поражение Лижэню в пятом матче за шахматную корону

Победой российского шахматиста Яна Непомнящего завершилась четвертая партия матча за титул чемпиона мира против представителя Китая Дин Лижэня. Партия, в которой россиянин играл белыми фигурами, завершилась на 48-м ходу.



«Я хотел бы отдать должное сопернику, который всю партию делал разумные ходы. Чёрные хорошо защищались, но и я чувствовал, что прессингую. На грани цейтнота Дин не рассмотрел мою идею, после чего белые практически выиграли. Какие ходы стали ключевыми? Их было несколько. Ладья на g4 — там уже сложно было защищаться, поскольку пошла атака. Отметил бы и перевод короля на f1 — иногда полезно убрать короля с длинной диагонали, чтобы избежать шахов», — прокомментировал победу Непомнящий на послематчевой пресс-конференции