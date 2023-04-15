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    Перевалка контейнеров в российских портах в 1 квартале упала «год к году» на 16 %

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    Изменение логистических цепочек привело к снижению контейнерооборота в российских портах. За первый квартал 2023 года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего перегрузка снизилась на 16 % и составила 1,099 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе Global Ports, одного из крупнейших игроков рынка, владельца трех контейнерных терминалов в порту Петербурга.

    В частности, грузооборот в Балтийском регионе, включая Калининград, в первом квартале 2023 года составил 208 тысяч TEU, хотя годом ранее был вдвое больше — 517. Доля терминалов Петербурга в грузообороте — основная: 184 тысяч TEU в 1 квартале 2023 и 444 годом ранее. Грузооборот северных портов изменился несущественно: 44 тысяч TEU по итогам 1 квартала 2023-го и 43 год к году.

    Есть и позитивные моменты. Рост прямых судозаходов в Балтику и высокий спрос на них в Дальневосточном и Азово-Черноморском бассейнах оживил рынок. Юг и Дальний Восток подросли значительно: 262 тысячи TEU по итогам трех месяцев текущего года против 233 предыдущего и 5 814 против 515 соответственно.

    Ощутили на себе падение рынка стивидорных услуг и в Global Ports: консолидированный контейнерооборот его морских терминалов в 1 квартале 2023 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, снизился на 48,8 %. Рост в первом квартале относительно четвертого в предыдущем году лишь немного оживил рынок — на 4 %.

    Грузооборот контейнеров Восточной стивидорной компании в I квартале 2023 года, наоборот, увеличился: рост составил 17,3 % год к году, и 2 % в сравнении первого квартала текущего года с четвертым предыдущего.

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    Комментарии 5

    Гость15 Апр 2023 в 17:41
    Кабмин Польши уполномочил глав профильных ведомств временно запретить импорт украинского зерна

    Против поставок дешевого украинского зерна польские фермеры протестуют уже давно, так как низкокачественное продовольствие по заниженной цене оседает на внутреннем рынке Польши и не дает возможности отечественным производителям реализовывать свой товар. Из-за массовых протестов в ЕС сейчас стоит вопрос пересмотра торговой либерализации с Киевом.

    Ранее также стало известно, что Минсельхоз Словакии запретил продажу и переработку украинского зерна из-за пестицидов, которые были обнаружены в поставленной Киевом партии. Недовольство поставками украинского зерна также давно назревает в Румынии, так как предоставление особых транзитных условий для Киева полностью разоряет местных фермеров.
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