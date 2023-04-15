Перевалка контейнеров в российских портах в 1 квартале упала «год к году» на 16 %

Изменение логистических цепочек привело к снижению контейнерооборота в российских портах. За первый квартал 2023 года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего перегрузка снизилась на 16 % и составила 1,099 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе Global Ports, одного из крупнейших игроков рынка, владельца трех контейнерных терминалов в порту Петербурга.

В частности, грузооборот в Балтийском регионе, включая Калининград, в первом квартале 2023 года составил 208 тысяч TEU, хотя годом ранее был вдвое больше — 517. Доля терминалов Петербурга в грузообороте — основная: 184 тысяч TEU в 1 квартале 2023 и 444 годом ранее. Грузооборот северных портов изменился несущественно: 44 тысяч TEU по итогам 1 квартала 2023-го и 43 год к году.