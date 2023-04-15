Перевалка контейнеров в российских портах в 1 квартале упала «год к году» на 16 %

Изменение логистических цепочек привело к снижению контейнерооборота в российских портах. За первый квартал 2023 года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего перегрузка снизилась на 16 % и составила 1,099 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе Global Ports, одного из крупнейших игроков рынка, владельца трех контейнерных терминалов в порту Петербурга.
В частности, грузооборот в Балтийском регионе, включая Калининград, в первом квартале 2023 года составил 208 тысяч TEU, хотя годом ранее был вдвое больше — 517. Доля терминалов Петербурга в грузообороте — основная: 184 тысяч TEU в 1 квартале 2023 и 444 годом ранее. Грузооборот северных портов изменился несущественно: 44 тысяч TEU по итогам 1 квартала 2023-го и 43 год к году.
Есть и позитивные моменты. Рост прямых судозаходов в Балтику и высокий спрос на них в Дальневосточном и Азово-Черноморском бассейнах оживил рынок. Юг и Дальний Восток подросли значительно: 262 тысячи TEU по итогам трех месяцев текущего года против 233 предыдущего и 5 814 против 515 соответственно.
Ощутили на себе падение рынка стивидорных услуг и в Global Ports: консолидированный контейнерооборот его морских терминалов в 1 квартале 2023 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, снизился на 48,8 %. Рост в первом квартале относительно четвертого в предыдущем году лишь немного оживил рынок — на 4 %.
Грузооборот контейнеров Восточной стивидорной компании в I квартале 2023 года, наоборот, увеличился: рост составил 17,3 % год к году, и 2 % в сравнении первого квартала текущего года с четвертым предыдущего.