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    Два «перевертыша» за утро в Петербурге. Один попал на видео

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    Сразу два ДТП с перевертышами произошло субботним днем, 15 апреля, в Петербурге.

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    На перекрестке Светлановского проспекта и Учительской улицы после столкновения с универсалом ВАЗ 2111 перевернулась и приземлилась на крышу лазурного цвета Mitsubishi. Видео опубликовал Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». В иномарке сработали подушки безопасности. Силами спасателей и очевидцев машину перевернули на колеса.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    В результате ДТП 45-летний мужчина и 66-летняя женщина в состоянии средней тяжести госпитализированы, сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД.

    Другая машина кувыркалась на набережной Обводного канала. Mitsubishi перевернулся после того, как столкнулся с Hyundai Solaris, пролетевшим на красный свет. На место аварии оперативно прибыла пожарная машина.

    Но, к счастью, помощь спасателей и медиков никому не понадобилась: «ДТП оформлено без пострадавших», — прокомментировали «Фонтанке» в МВД.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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    ДТП с перевертышемПетербург
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