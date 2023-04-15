Два «перевертыша» за утро в Петербурге. Один попал на видео

Сразу два ДТП с перевертышами произошло субботним днем, 15 апреля, в Петербурге.
На перекрестке Светлановского проспекта и Учительской улицы после столкновения с универсалом ВАЗ 2111 перевернулась и приземлилась на крышу лазурного цвета Mitsubishi. Видео опубликовал Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». В иномарке сработали подушки безопасности. Силами спасателей и очевидцев машину перевернули на колеса.
В результате ДТП 45-летний мужчина и 66-летняя женщина в состоянии средней тяжести госпитализированы, сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД.
Другая машина кувыркалась на набережной Обводного канала. Mitsubishi перевернулся после того, как столкнулся с Hyundai Solaris, пролетевшим на красный свет. На место аварии оперативно прибыла пожарная машина.
Но, к счастью, помощь спасателей и медиков никому не понадобилась: «ДТП оформлено без пострадавших», — прокомментировали «Фонтанке» в МВД.