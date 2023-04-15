ТАСС: СК не стал возбуждать дело против Ксении Собчак о распространении фейков

СК РФ отказался возбуждать уголовное дело против Ксении Собчак из-за материалов полиции, которая усмотрела в ее действиях распространение фейков о государственной власти. Об этом 15 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

В октябре прошлого года стало известно, что сотрудники полиции обратились в СК с просьбой проверить Ксению Собчак на причастность к распространению фейка «про государственное финансирование фестивалей».

Полиция в 2022 году возбудила уголовное дело в отношении режиссера Виталия Манского. Он на YouTube-канале Ксении Собчак заявил, что якобы на Московском международном кинофестивале «воруется не меньше 85 % бюджета». Собчак допросили по этому делу в качестве свидетеля.