В России появилась ассоциация профессионалов игровой индустрии — АПРИОРИ

«Ассоциация профессионалов оперирования и разработки игр» (АПРИОРИ) появилась в России. Ее участниками стали крупные представители российского игрового и киберспортивного рынков — VK, ФКС (Федерация компьютерного спорта) России, Astrum Entertainment и Innova. Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба «ВКонтакте».

«Создание центра индустриальной экспертизы позволит вывести взаимодействие разработчиков игр с государством на качественно иной уровень и даст возможность эффективнее отстаивать интересы представителей игровой индустрии», — рассказал глава АПРИОРИ Александр Михеев.