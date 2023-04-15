В России появилась ассоциация профессионалов игровой индустрии — АПРИОРИ

«Ассоциация профессионалов оперирования и разработки игр» (АПРИОРИ) появилась в России. Ее участниками стали крупные представители российского игрового и киберспортивного рынков — VK, ФКС (Федерация компьютерного спорта) России, Astrum Entertainment и Innova. Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба «ВКонтакте».
«Создание центра индустриальной экспертизы позволит вывести взаимодействие разработчиков игр с государством на качественно иной уровень и даст возможность эффективнее отстаивать интересы представителей игровой индустрии», — рассказал глава АПРИОРИ Александр Михеев.
В Минцифры считают, что появление такой организации поможет в разработке и реализации стратегии развития игровой индустрии при помощи государственной поддержки и инструментов нормативного регулирования.
Игровая индустрия в России сейчас нуждается в совместной поддержке со стороны государства и участников рынка, поделился руководитель VK Play Василий Магурян. «Для анализа потребностей отрасли Минцифры создает центры компетенций, и экспертиза участников Ассоциации будет незаменима в ее совместной работе с министерством <…> в планах обозначено множество активностей, направленных на то, чтобы наилучшим образом удовлетворить потребности россиян в игровом контенте и помочь участникам рынка реализовать себя в полном объеме», — сказал он.
О необходимости появления такой организации заявили руководители Astrum Entertainment Сергей Ефремов и Innova Илья Васильев.