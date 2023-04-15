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    Пенсионерка из Петербурга лишилась почти 800 тысяч рублей в надежде на безбедную старость

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    Пенсионерка из Кировского района Петербурга лишилась почти 800 тысяч рублей после разговора с незнакомцем. Тот сулил ей прибыль от инвестиций. Об этом «Фонтанке» стало известно 15 апреля.

    Женщина обратилась с заявлением в полицию накануне вечером. По её словам, в период с 29 марта по 10 апреля неизвестный позвонил ей и рассказал о пути к безбедной старости. Пострадавшая доверилась и перевела по указанным реквизитам 768 тысяч рублей.

    Возбуждено уголовное дело по третьей части 159 статьи УК РФ («Мошенничество в крупном размере»).

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